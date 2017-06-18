Инфантино: открытие КК-2017 прошло великолепно, уровень подготовки замечательный

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил на внеочередной Конференции РФС и высоко оценил открытие Кубка конфедераций — 2017.
«Я чувствую себя в Петербурге, в России как дома. Я проведу здесь ещё много времени, чтобы организовать в России лучший чемпионат мира.
Открытие Кубка конфедераций прошло великолепно. Хочу поздравить всех, кого я знаю лично, тех, кто приложил такие усилия, чтобы провести этот Кубок конфедераций. Хочу отметить замечательный уровень подготовки. Все арены полностью готовы к турниру. Стадион в Санкт-Петербурге производит потрясающее впечатление. Это хороший шанс для всех, кто работает в футблое, это отличный шанс сделать шаг вперёд. Мир нуждается в сильном футбольном союзе. Рассчитываю на всех вас, на Виталия Мутко на вашу поддержку и участие, вы также можете рассчитывать на меня", — передает слова Инфантино корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.