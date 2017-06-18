Мутко: если не воспользуемся шансом сейчас, значит, мы слабо работаем

Заместитель председателя правительства РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко выступил на внеочередной Конференции РФС после победы сборной России над командой Новой Зеландии (2:0) в первом матче Кубка конфедераций — 2017.
«Мы готовимся очень серьёзно к чемпионату мира — 2018. Градус отношения к футболу будет повышен в России. Нам необходимо решить много организационных вопросов перед ЧМ. Вчерашний матч показал, что у нас огромный потенциал. Мы с вами приняли стратегию развития футбола, утвердили её у министерства спорта. Рассчитываю, что регионы станут центром развитием футбола. Если не воспользуемся шансом сейчас, значит, мы слабо работаем», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.