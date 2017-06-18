Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Инфантино: совместно с РФС мы подготовим мероприятия, которых ещё не видел свет

18 июня 2017, воскресенье. 10:39. Футбол

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил на внеочередной Конференции РФС и отметил значимость Кубка конфедераций — 2017 и предстоящего ЧМ-2018.

«Мне очень приятно видеть российскую футбольную семью, которая объединилась вокруг такого масштабного проекта. Это очень важно не только для России, но и всего мира. Внимание всего мира на протяжении двух лет будет приковано именно к вашей стране. Все будут внимательно смотреть за тем, что делает Россия. Совместно с РФС мы подготовим такие мероприятия, которых ещё не видел свет.

Атмосфера праздника на КК-2017 ощущается. По улицам ходит множество волонтёров, болельщиков, все улыбаются. Они делают всё, чтобы показать всему миру, насколько тёплой страной является Россия. Хотел бы ещё поблагодарить всех за работу, которую вы проделываете каждый день, чтобы подарить миру футбольный праздник. Спасибо!" — передает слова Инфантино корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Мутко: если не воспользуемся шансом сейчас, значит, мы слабо работаем
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Джанни Инфантино Кубок конфедераций РФС ФИФА ЧМ-2018
Новости. Футбол
18 июня 2017, воскресенье
10:51 Президент ЦСКА практически уверен, что Тошич останется в команде
10:41 Лакович: УЕФА не будет сильным без сильного российского футбола
10:39 Инфантино: совместно с РФС мы подготовим мероприятия, которых ещё не видел свет
10:39 «ПСЖ» готов предложить за Роналду € 140 млн и платить ему € 30 млн в год
10:32 Инфантино: открытие КК-2017 прошло великолепно, уровень подготовки замечательный
10:30 Заплативший таксисту 50 тыс. рублей чилиец: 1-ю ночь в России я провёл в полиции
10:25 Мутко: если не воспользуемся шансом сейчас, значит, мы слабо работаем
10:20 Зидан сказал Роналду, что «Реал» нуждается в его голах и победном менталитете
10:14 Участники конференции РФС почтили память Владимира Перетурина минутой молчания
10:05 В Швеции выпустят пиво в честь фаната «Миллуолла», давшего отпор террористам
10:03 Широков: скованность у сборной была — не каждый день играют на глазах у Путина
09:58 Источник: Луис Энрике может возглавить «Челси» в случае ухода Конте
09:40 Гинер: зачем Головину переходить из ЦСКА в средний иностранный клуб?
09:36 Пикфорд: € 34 млн — это просто число, на меня оно не влияет
09:29 Форвард «Валенсии» Лоренсо провёл ночь в тюрьме после обвинений в изнасиловании
09:26 «Эвертон» купит у «Малаги» Сандро Рамиреса за € 6 млн
09:12 Тренер сборной Испании U21: иметь в команде Асенсио — большое счастье
09:11 Португалия – Мексика: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00
08:55 Бородюк: КК-2017 и ЧМ-2018 — это личная заслуга Путина, его достижение
07:51 «Тоттенхэм» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Смоллингом
07:26 Дегенек: Германия могла бы привезти на КК четыре одинаково сильных состава
06:52 Рюдигер: многие недооценивают сборную Германии на КК-2017, это наше преимущество
06:14 «Ливерпуль» договорился с «Ромой» о трансфере Салаха за £ 39,4 млн
05:54 «Рома» надеется пригласить Геззаля из «Лиона» в качестве замены Салаху
05:38 «Саутгемптон» не рассматривает Гиггза в качестве главного тренера
04:58 «Аталанта» согласится продать Конти «Милану» за € 25 млн
04:44 «Реал» не собирается продавать Роналду менее чем за € 400 млн
04:25 Джеррард: успех «Ливерпуля» под руководством Клоппа уже не за горами
03:54 «Интер» предложил € 23 млн за нападающего «Атлетико» Анхеля Корреа
03:25 Нападающий «Реала» Альваро Мората сыграл свадьбу в Венеции
02:56 Агент Дембеле: переговоры Усмана с «Барселоной» возобновятся после отпуска
02:37 «Манчестер Сити» и «Ювентус» ведут переговоры по трансферу Алвеса за € 5,7 млн
02:25 Источник: «МЮ» предложит «Реалу» € 210 млн и Де Хеа за Роналду и Морату
01:56 Классен: ожидаю, что буду забивать за «Эвертон»
01:44 «Монако» приобрёл полузащитника Мейте у «Зюлте-Варегем» за € 8 млн
01:28 Главный тренер «Уэски» ударил головой своего футболиста после замены
00:51 Локадия: хочу попасть в «Манчестер Юнайтед» с помощью промежуточного шага
00:32 Габигол: на сегодня ситуация такая: я остаюсь в «Интере»
00:23 Кейн: моя цель — забить 50 голов за сезон
00:05 Албин: Петербург способен принимать матчи мирового уровня
17 июня 2017, суббота
23:56 «Хетафе» разгромил «Уэску» и вышел в финал плей-офф за место в Примере
23:48 Дани Алвес близок к переходу в «Манчестер Сити»
23:43 Хет-трик Асенсио помог сборной Испании разгромить Македонию на Евро-2017 U21
23:36 Президент «Милана»: Доннарумма будет сидеть на трибунах до конца сезона!
23:28 Кантона: каждый символ из SMS Конте Диего Косте может обойтись «Челси» в € 1 млн
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вам игра сборной России в стартовом матче Кубка конфедераций?
Архив →
© championat.com, 2000–2017