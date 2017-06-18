Инфантино: совместно с РФС мы подготовим мероприятия, которых ещё не видел свет

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил на внеочередной Конференции РФС и отметил значимость Кубка конфедераций — 2017 и предстоящего ЧМ-2018.
«Мне очень приятно видеть российскую футбольную семью, которая объединилась вокруг такого масштабного проекта. Это очень важно не только для России, но и всего мира. Внимание всего мира на протяжении двух лет будет приковано именно к вашей стране. Все будут внимательно смотреть за тем, что делает Россия. Совместно с РФС мы подготовим такие мероприятия, которых ещё не видел свет.
Атмосфера праздника на КК-2017 ощущается. По улицам ходит множество волонтёров, болельщиков, все улыбаются. Они делают всё, чтобы показать всему миру, насколько тёплой страной является Россия. Хотел бы ещё поблагодарить всех за работу, которую вы проделываете каждый день, чтобы подарить миру футбольный праздник. Спасибо!" — передает слова Инфантино корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.