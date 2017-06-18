Окслейд-Чемберлен рассержен тем, что «Арсенал» не предложил ему новый контракт

Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен рассержен тем, что клуб до сих пор не предложил ему продлить контракт, пишет The Telegraph.
Текущее соглашение 23-летнего футболиста с «канонирами» истекает 30 июня 2018 года. Ожидалось, что сразу по окончании нынешнего сезона «Арсенал» предложит англичанину новый контракт с зарплатой £ 100 тыс. в неделю (около € 114 тыс), но этого не произошло.
Сообщается, что «Ливерпуль» по-прежнему интересуется Окслейдом-Чемберленом и может заполучить его, если игрок не договорится с «Арсеналом».
В минувшем сезоне Окслейд-Чемберлен принял участие в 45 официальных матчах за лондонский клуб, забил шесть голов и отдал 11 результативных передач.