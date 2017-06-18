Русские красавицы, звёздные гости и ярость Черчесова. Фотообзор старта КК-2017

Предлагаем вашему вниманию фотоподборку самых ярких болельщиц, посетивших стартовый матч Кубка конфедераций, в котором национальная команда России победила сборную Новой Зеландии со счётом 2:0.
Мисс трибун. Самые яркие болельщицы на матче Россия — Новая Зеландия
Предлагаем вашему вниманию фотоподборку самых ярких болельщиц, посетивших стартовый матч Кубка конфедераций — 2017 Россия — Новая Зеландия.
Смотрите также фотографии с церемонии открытия Кубка конфедераций, а также матча Россия – Новая Зеландия, подготовленные специальными фотокорреспондентами Александром Сафоновым, Александром Мысякиным и Денисом Тыриным.