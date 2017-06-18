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Русские красавицы, звёздные гости и ярость Черчесова. Фотообзор старта КК-2017

18 июня 2017, воскресенье. 12:00. Футбол

Предлагаем вашему вниманию фотоподборку самых ярких болельщиц, посетивших стартовый матч Кубка конфедераций, в котором национальная команда России победила сборную Новой Зеландии со счётом 2:0.

Мисс трибун. Самые яркие болельщицы на матче Россия — Новая Зеландия
Предлагаем вашему вниманию фотоподборку самых ярких болельщиц, посетивших стартовый матч Кубка конфедераций — 2017 Россия — Новая Зеландия.

Смотрите также фотографии с церемонии открытия Кубка конфедераций, а также матча Россия – Новая Зеландия, подготовленные специальными фотокорреспондентами Александром Сафоновым, Александром Мысякиным и Денисом Тыриным.

Церемония открытия Кубка конфедераций – 2017

Россия – Новая Зеландия

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
18 июня 2017, воскресенье
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12:00 Русские красавицы, звёздные гости и ярость Черчесова. Фотообзор старта КК-2017
12:00 Камерун – Чили: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:00
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10:39 Инфантино: совместно с РФС мы подготовим мероприятия, которых ещё не видел свет
10:39 «ПСЖ» готов предложить за Роналду € 140 млн и платить ему € 30 млн в год
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09:12 Тренер сборной Испании U21: иметь в команде Асенсио — большое счастье
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08:55 Бородюк: КК-2017 и ЧМ-2018 — это личная заслуга Путина, его достижение
07:51 «Тоттенхэм» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Смоллингом
07:26 Дегенек: Германия могла бы привезти на КК четыре одинаково сильных состава
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06:14 «Ливерпуль» договорился с «Ромой» о трансфере Салаха за £ 39,4 млн
05:54 «Рома» надеется пригласить Геззаля из «Лиона» в качестве замены Салаху
05:38 «Саутгемптон» не рассматривает Гиггза в качестве главного тренера
04:58 «Аталанта» согласится продать Конти «Милану» за € 25 млн
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