На просмотр в «Ростов» прибыл 20-летний защитник Рукас

На просмотр в «Ростов» прибыл 20-летний защитник Андрюс Рукас. Жёлто-синие находятся на летнем сборе в Австрии.
«На просмотр в команду прибыл 20-летний защитник Андрюс Рукас. Андрюс — воспитанник футбольной школы «Зенит-Смена». Выступал за команды: «Сибирь-2», «Динамо-2», «Арсенал-2» (Тула)", — информирует официальный сайт «Ростова».
Накануне «Ростов» объявил о досрочном расторжении контракта с украинским нападающим Марко Девичем.
Фото доступно на официальной странице «Ростова» в социальной сети «Твиттер».