«Ростов» объявил о расторжении контракта с Девичем

«Ростов» объявил о досрочном расторжении контракта с нападающим Марко Девичем. Футболист получил статус свободного агента.
«Уважаемые болельщики, футбольный клуб «Ростов» и нападающий Марко Девич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Мы благодарим Марко за полгода, которые он провёл в жёлто-синей семье, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — информирует официальный сайт «Ростова».
В минувшем сезоне РФПЛ Девич провёл за «Ростов» шесть матчей (один — с первых минут) и забил один гол.
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