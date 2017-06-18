«Анжи» подписал контракт с Карасёвым

«Анжи» подписал контракт с 24-летним полузащитником Павлом Карасёвым, который до этого выступал за «СКА-Хабаровск».
«Профессиональная футбольная карьера Павла началась в 2011 году. С того момента футболист провёл за московский «Локомотив-2» три сезона. Затем Карасёв стал игроком команды «Химик» Дзержинск, за которую он сыграл один сезон. После чего перешёл в ряды «СКА-Энергии». В Хабаровске новичок «Анжи» отыграл два последних сезона.
Добро пожаловать в наши ряды, Павел!», — информирует официальный сайт «Анжи».
В предыдущем сезоне ФНЛ Карасев провел 32 матча (25 — с первых минут) и забил один гол.
Фото: http://www.fc-anji.ru