Билоног: вижу, что у меня есть хорошие шансы пробиться в основной состав «Урала»

Полузащитник «Урала» Дмитрий Билоног признался, что надеется закрепиться в основной команде.
«В игровом плане прошлый сезон получился очень полезным, потому что я много играл в аренде на более-менее хорошем уровне. Получил определённый опыт. Научился тем вещам, которые получались плохо в том году. Я вижу, что у меня есть хорошие шансы пробиться в основной состав „Урала“. Буду делать всё для того, чтобы тренерский штаб оценил мою игру и ставил в состав.
После отпуска идут хорошие нагрузки. На первый тайм ещё есть силёнки. А во втором тайме силы покидают. Сборы для того и существуют, чтобы играть под нагрузками и прибавлять», — цитирует 22-летнего Билонога сайт «Урала».