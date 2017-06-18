Нани: сборная России — трудный соперник, но цель сборной Португалии — победа

Нападающий сборной Португалии Нани подвёл итоги матча Кубка конфедераций с командой Мексики (2:2) и поделился ожиданиями от матча со сборной России.
«Игра была в наших руках, трудно смириться с голом на последней минуте. Но ничего не потеряно. Впереди у нас две игры, в которых нужно победить.
Сборная России — трудный соперник, у нас уже была возможность сыграть с ними. Они будут играть дома с поддержкой своих болельщиков, это станет дополнительной мотивацией. Но у нас есть цель, и мы сконцентрированы только на ней. Мы хотим победить", — приводит слова Нани A Bola со ссылкой на RTP.
Седрик: сборная Португалии разочарована ничьей с Мексикой, мы хотели победить