Чичарито: атмосфера на «Казань Арене» была отличной, Мексику многие поддерживали

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес прокомментировал ничью с командой Португалии (2:2) в матче 1-го тура группы A Кубка конфедераций. В этой встрече форвард забил гол.
«Мы провели очень хороший матч. Вы могли видеть, что сборная Мексики сыграла очень смело, атакуя, прессингуя и пытаясь забить как можно больше. К счастью, заработали одно очко в матче, в котором дважды уступали в счёте. Ничья, которой мы добились благодаря голу на последних минутах, придала нам уверенности в себе. Что касается того, комфортно ли мне играть на левом фланге, то да, я счастлив играть на любой позиции и всегда стараюсь сделать всё возможное, чтобы помочь команде. Система видеоповторов? Сегодня она нам помогла, поскольку отменили гол в наши ворота из-за офсайда.
Атмосфера на стадионе была отличной, много людей нас поддерживали, вы могли это увидеть. Мы счастливы играть на Кубке конфедераций, надеемся выиграть этот турнир. Мексику не смущала погода, хотя в вашей стране довольно холодно.
Немного посмотрели вчерашний матч сборной России против команды Новой Зеландии, но все мысли были только о сегодняшней игре. Сначала нужно было сыграть с Португалией. Теперь мы смотрим только вперёд и думаем только о следующем матче с Новой Зеландией. Что я думаю о Фёдоре Смолове? О российских игроках мы будем думать потом», — передаёт слова Эрнандеса корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.