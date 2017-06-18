Осорио: «Казань Арена» просто поразила, спасибо России за потрясающий стадион

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио прокомментировал ничью с командой Португалии (2:2) в матче 1-го тура группы A Кубка конфедераций, а также поделился впечатлениями от стадиона «Казань Арена», на котором проходила встреча.
«Мы больше владели мячом, чем португальцы (59%) и показали хорошую игру сегодня. Нельзя забывать, что они — чемпионы Европы. Моя команда действовала спокойно и уравновешенно. Вышли играть по схеме 4-3-3 против такой же системы. В конце сопернику пришлось поменять структуру игры, и это говорит о многом. В первую очередь о том, что мои ребята выполнили установку.
Португальцы начали матч с Куарежмой, Нани и Роналду — в три нападающих. Это очень сильные и быстрые игроки. Даже странно, что 34 минуты они не могли забить. Но это потому, что мы их остановили. С 37-й до 45-й минуты у нас было ещё несколько моментов. Эрнандес в одном из эпизодов не смог переиграть вратаря, но затем мы всё-таки забили гол. В перерыве разработали свой план, что противопоставить португальцам. Стали быстро переходить из обороны в атаку, и это позволило забить второй. В конце концов Эктор Эрнандес сделал результат для нашей команды.
Мы играли против очень сильной команды, но играли так же хорошо, как и они. После каждого матча есть над чем поработать. В первую очередь надо больше забивать. Во втором тайме мы показали, что сборная Мексики — это очень сильная команда, хотя мы и не забили, сколько хотели.
Что значит Чичарито для нашей команды? Хавьер — прекрасный финишёр и очень эффективный игрок. Сегодня он не просто так забил гол. Он оказал большое влияние на результат и очень важен для нашей команды.
«Казань Арена» просто поразила: атмосфера отличная, здесь можно отлично играть в футбол, чувствовать связь с болельщиками. Да и поле оказалось хорошо подготовлено. Первая игра на Кубке конфедераций очень порадовала нас. Спасибо России за этот потрясающий стадион», — передаёт слова Осорио корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.