Роналду: если победим сборную России, почти добьёмся нужного результата в группе

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал ничью в матче 1-го тура Кубка конфедераций — 2017 с командой Мексики (2:2), а также выразил мнение, что победа над сборной России в матче следующего тура поможет его команде улучшить ситуацию в турнирной таблице группы A.
«Ничья – это не тот результат, которого мы хотели. Мы были близки к победе, но пропустили на последних минутах. Однако это футбол. Тем не менее команда играет хорошо. Мы продолжаем верить в себя и, если победим в следующем матче со сборной России, практически добьёмся нужного результата в группе. Чувствуем себя хорошо и спокойно. Бить тревогу не стоит. Теперь нужно думать о следующем матче», — цитирует Роналду A Bola.
Сборная Португалии сыграет с командой России 21 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве.