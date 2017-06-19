Камерун – Чили: игрок шипом бутсы стянул трусы с соперника. Фоторепортаж

18 июня на стадионе «Спартак» в Москве национальная команда Чили в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций одержала победу над сборной Камеруна со счётом 2:0. В середине первого тайма произошёл забавный эпизод. Игрок камерунской сборной Себастьен Сиани в борьбе за мяч шипом бутсы стянул игровые трусы с чилийского полузащитника Чарлеса Арангиса.
Эти и другие фотографии с матча Камерун – Чили вы можете посмотреть в репортаже, подготовленном специальными фотокорреспондентами Александром Мысякиным и Денисом Тыриным.