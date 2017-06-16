В преддверии больших футбольных событий в России спортивный портал «Чемпионат» совместно с парком Горького запустил фотопроект «Футбол — это…». 22 работы будут размещены на Косой аллее, ведущей в сторону музея современного искусства «Гараж». Проект призван показать открытость и гостеприимность России для болельщиков из разных стран мира. Футбол — часть жизни болельщика. Игра дарит самые сильные эмоции. Фотокорреспонденты «Чемпионата» постарались запечатлеть их на трибунах и в окрестностях стадионов крупных международных турниров.
Помимо размещения работ профессиональных фотографов, «Чемпионат» даёт возможность всем желающим стать равноправными участниками проекта. Для этого нужно выполнить ряд простых требований:
· сделать крутое фото на стадионе во время, до или после матча;
· добавить хэштег #champ2017;
· выложить фото в социальных сетях.
Самые яркие и креативные работы буду размещены на выставке. Конкурс продлится с 17 июня по 2 июля. С 7 июля победители смогут найти себя на стенде среди фото других болельщиков.
Войди в историю футбола, будь частью «Чемпионата»!
«Чемпионат» открыл фотовыставку в парке Горького «Футбол — это…»