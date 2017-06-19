«Спортинг» договорился с «Реалом» об аренде Коэнтрау

Защитник «Реала» Фабиу Коэнтрау продолжит карьеру на родине. Португалец сезон-2017/18 проведёт в лиссабонском «Спортинге». Об этом сообщает Marca.
Руководство «Спортинга» договорилось с «Реалом» о годичной аренде 29-летнего футболиста. В ближайшие несколько часов лиссабонцы могут официально объявить о переходе Фабиу Коэнтрау.
В прошлом сезоне защитник также находился в аренде. Фабиу Коэнтрау выступал за «Монако», с которым выиграл чемпионат Франции. Контракт с «Реалом» действует до лета 2019 года.
Коэнтрау перейдёт на правах аренды в лиссабонский «Спортинг»