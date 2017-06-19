Прошла жеребьёвка 1-го и 2-го отборочных раундов Лиги чемпионов сезона-2017/18

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьёвка первого и второго отборочных раундов Лиги чемпионов сезона-2017/18.
Первый отборочный раунд
«Викингур» (Фарерские Острова) — «Трепча'89» (Косово),
«Хибернианс» (Мальта) — «Таллин» (Эстония),
«Алашкерт» (Армения) — «Санта-Колома» (Андорра),
«ТНС» (Уэльс) — «Европа» (Гибралтар),
«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Ла-Фиорита» (Сан-Марино).
Второй отборочный раунд
АПОЭЛ (Кипр) — «Дюделанж» (Люксембург),
«Жальгирис» (Литва) — «Лудогорец» (Болгария),
«Карабах» (Азербайджан) — «Самтредия» (Грузия),
«Партизан» (Сербия) — «Будучность» (Босния и Герцеговина),
«Хибернианс» (Мальта)/«Таллин» (Эстония) — «Зальцбург» (Австрия),
«Шериф» (Молдавия) — «Кукес» (Албания),
«Астана» (Казахстан) — «Спартак» Юрмала (Латвия),
БАТЭ (Белоруссия) — «Алашкерт» (Армения)/«Санта-Колома» (Андорра),
«Жилина» (Словакия) — «Копенгаген» (Дания),
«Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) — «Гонвед» (Венгрия),
«Риека» (Хорватия) — «ТНС» (Уэльс)/«Европа» (Гибралтар),
«Мальмё» (Швеция) — «Вардар» (Македония),
«Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Марибор» (Словения),
«Дандолк» (Ирландия) — «Русенборг» (Норвегия),
«Хабнарфьордюр» (Исландия) — «Викингур» (Фарерские Острова)/«Трепча'89» (Косово),
«Линфилд» (Северная Ирландия)/«Ла-Фиорита» (Сан-Марино) — «Селтик» (Шотландия),
«Мариехамн» (Финляндия) — «Легия» (Польша).
Матчи первого отборочного раунда состоятся 27/28 июня и 4/5 июля, а второго — 11/12 и 18/19 июля.