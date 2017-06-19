Душко Тошич: я несколько раз играл против Роналду, он ни разу меня не впечатлил

Сербский защитник «Бешикташа» Душко Тошич признался, что игра нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду не произвела на него впечатления при личных встречах.
«Я не одержим желанием играть вместе с Месси или Роналду. Я люблю свою команду и своих партнёров. Я несколько раз играл против Роналду, и ни разу он меня не впечатлил. Он, казалось, словно растворялся на поле.
У меня нет кумира или идола. Я пытаюсь быть самим собой, а не ориентируюсь на кого-то другого", — цитирует Тошича Fanatik.
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