Сборная Португалии прибыла в Москву

Делегация сборной Португалии прибыла в Москву, сообщается в официальном «твиттере» национальной команды. Португальцы уже заселились в гостиницу.
21 июня сборная Португалии в Москве на стадионе «Спартак» встретится с командой России в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций—2017. Начало — в 18:00 по московскому времени.
Видео можно посмотреть в «Твиттере».
Фотографии можно посмотреть в «Твиттере».
В первом туре Кубка конфедераций португальцы сыграли вничью с командой Мексики (2:2), а россияне одержали победу над Новой Зеландией (2:0).
Португалия — Мексика: фанаты из этих стран составили всего 1,3% от всех зрителей