Дракслер: сборной Германии нужно прибавлять, и мы это сделаем

Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер поделился впечатлениями от победы над командой Австралии в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций—2017. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:2 в пользу немцев.
«Германия не показала качественного футбола во втором тайме. Нужно прибавлять, и мы это сделаем. Но в целом команда смотрелась неплохо, учитывая то, что для нас турнир только начался. Было важно одержать победу в стартовой игре Кубка конфедераций. После этой игры у нас три очка, и это всегда хорошо», — сказал Дракслер.
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