Австралия — Германия: Юлиан Дракслер получил награду BUD AF Man of the Match

Сборная Германии победила команду Австралии в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций—2017. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:2 в пользу немцев.
Полузащитник бундестим Юлиан Дракслер признан лучшим игроком матча, за что получил приз BUD AF Man of the Match. Он одержал победу в голосовании болельщиков со всего мира. Дракслер отыграл весь матч и забил с пенальти второй гол немцев.
Выбрать лучшего футболиста встречи в ходе каждой игры можно на сайте bud-match.com. Голосование начинается в перерыве и идёт до конца матча.