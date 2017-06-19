Гола К. Страндберга не хватило Швеции для победы над Польшей в матче ЧЕ-2017 U21

Сборная Швеции сыграла вничью с командой Польши в матче группы А чемпионата Европы — 2017 U21. Встреча прошла в Люблине на стадионе «Арена Люблин» и завершилась со счётом 2:2.
Уже на 6-й минуте Лукаш Монета вывел поляков вперёд, однако на 36-й минуте бывший нападающий московского ЦСКА Карлос Страндберг сравнял счёт, а через пять минут Якоб Ларссон забил второй гол шведов. На 91-й минуте Давид Ковнацки реализовал пенальти и принёс Польше одно очко.
Турнирная таблица группы А после двух туров: 1. Англия — 4 очка; 2. Словакия — 3; 3. Швеция — 2; 4. Польша — 0.
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