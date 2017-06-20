Австралия — Германия — 2:3. Видеообзор матча Кубка конфедераций — 2017

Сборная Германии победила команду Австралии в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:2 в пользу немцев.
В дебюте матча Ларс Штиндль открыл счёт. На 41-й минуте Томас Рогич провёл ответный мяч, но три минуты спустя Юлиан Дракслер реализовал пенальти и вернул Германии лидерство.
В начале второго тайма Леон Горецка забил третий гол в ворота Австралии. На 56-й минуте Томи Юрич отыграл один мяч.
Видеообзор матча Австралия — Германия доступен на официальном канале ФИФА в YouTube.