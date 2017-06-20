Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Источник: экс-тренер киевского «Динамо» С. Ребров возглавит «Аль-Ахли»

20 июня 2017, вторник. 09:21. Футбол

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров находится в шаге от подписания контракта с «Аль-Ахли», утверждает издание «Команда №1».

Сообщается, что между украинским специалистом и саудовским клубом достигнуты предварительные договорённости, сторонам осталось соблюсти формальности. Не исключено, что помощниками Реброва в «Аль-Ахли» станут испанские специалисты, до недавнего времени работавшие вместе с ним в «Динамо».

Ребров покинул киевский клуб по окончании минувшего сезона. За три года на посту главного тренера «Динамо» 43-летний специалист по два раза выиграл чемпионат и Кубок Украины.

Источник: Команда №1 Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Аль-Ахли Динамо Киев Сергей Ребров
Новости. Футбол
20 июня 2017, вторник
09:52 Джо Коул: на месте тренера сборной Англии строил бы команду вокруг Кейна и Алли
09:45 Лёв: не жду, что спустя 10 дней дела в сборной Германии будут идти идеально
09:42 Денис Суарес: Андре Гомеш? Нелегко адаптироваться к игре «Барселоны»
09:36 «МЮ» поборется с «Вест Хэмом» за голкипера «Манчестер Сити» Харта
09:21 Источник: экс-тренер киевского «Динамо» С. Ребров возглавит «Аль-Ахли»
09:17 На стадионе «СКА-Хабаровска» заменят искусственный газон на более современный
09:00 Переводчик «Спартака»: в чемпионский вечер ощущали себя как на забеге с быками
08:53 Марадона: Месси мне нравится больше, чем «зверь» Роналду
08:52 «Барселона» готова заплатить за Верратти € 70 млн
08:37 Источник: «Челси» согласовал условия контракта с форвардом «Эвертона» Лукаку
08:33 Роналду намерен доказать свою невиновность перед налоговыми органами Испании
08:25 Марадона: Дани Алвес – придурок и бездельник
08:23 Пулишич: я бы не хотел перейти в «Баварию»
08:22 Двухмесячный сын полузащитника «Челси» Фабрегаса забил первый в жизни гол
08:21 «Боруссия» Д продаст У. Дембеле «Барселоне» не менее чем за € 90 млн
08:00 Переводчик: Промес кое-что понимает по-русски, Фернандо уверенно кивает
08:00 В гостях у семьи Дзагоевых: красавица жена, милые дети, бильярд и пианино. Фото
07:41 Пирс: Роналду — 32 года, его стоит приобретать только как свободного агента
07:22 В Сети появились снимки альтернативной формы «Барселоны» в сезоне-2017/18
07:00 В «Барселоне» не согласны, что академия клуба работает некачественно
06:59 Форвард «Кёльна» Модест перейдёт в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за € 35 млн
06:58 Перес доволен Зиданом и намерен продлить с ним контракт
06:31 «Доннарумме всего 18 лет? «Реал» приобрёл 16-летнего бразильца за € 45 млн»
06:26 Перес: никто не делал «Реалу» предложений насчёт Роналду
06:13 Президент «Севильи» подтвердил, что ведёт переговоры с хавбеком «Интера» Банегой
05:51 Тренер сборной Австралии: Рогич прибавит в уверенности и станет ещё лучше
05:37 Перес: рожден ли Мбаппе играть за «Реал»? Скажу со временем
05:21 Лено — о пропущенных мячах за сборную Германии: всё было сложнее, чем кажется
04:55 «Рома» улучшила предложение по Сери до € 35 млн
04:39 Источник: защитник «Зенита-2» Зуев может перейти в «Амкар» за 10 млн рублей
04:31 «Барселона» выкупит Деулофеу у «Эвертона» за € 12 млн
03:45 «Атлетико» ведёт переговоры с «Сампдорией» о трансфере Мурьеля в январе
03:40 Агент Конти: Райоле нужно научиться правильно себя вести
03:37 «Милан» проявляет интерес к Насри
03:18 «Рома» готова заплатить «Фейеноорду» за Карсдорпа € 12 млн
02:44 Президент «Торино»: не вели переговоров по Белотти ни с «Миланом», ни с «ПСЖ»
02:35 «Рома» близка к приобретению Пеллегрини
01:54 Фанаты «Милана»: поступок Доннаруммы — серьёзное преступление
01:37 «Боруссия» М взяла в аренду 18-летнего защитника «Вест Хэма»
01:29 Перес: у Роналду не было умысла скрывать деньги, он хотел заплатить налоги
01:24 Хиддинк: когда в Россию начинают пускать стрелы, тут же встаю на защиту
00:57 Дзофф: страсть — суть футбола, но болельщикам нужно проявлять больше уважения
00:54 Смертин: был приятно удивлён, что Медведев интересуется футболом
00:49 Григорян: Иисус Христос — звезда, а футболист может быть только «звездуном»
00:37 «Челси» заинтересован в переходе Дани Алвеса
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вам работа видеоассистентов на КК-2018?
Архив →
© championat.com, 2000–2017