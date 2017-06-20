Салах готовится пройти медицинское обследование для «Ливерпуля»

Полузащитник «Ромы» Мохамед Салах готовится к вылету в Лондон, где должен пройти медицинское обследование для «Ливерпуля». Football Italia сообщает, что обследование состоится 20 или 21 июня.
Сумма сделки составит € 40 млн, плюс ещё € 5 млн в виде бонусов. В случае завершения сделки трансфер Салаха станет рекордным в истории «Ливерпуля». На данный момент самым крупным приобретением красных является форвард Энди Кэрролл, перешедший из «Ньюкасл Юнайтед» в 2011 году за £ 35 млн (€ 39,9 млн).
Напомним, что римский клуб в 2016 году выкупил египтянина у «Челси» за € 15 млн.
«Ливерпуль» договорился с «Ромой» о трансфере Салаха за £ 39,4 млн