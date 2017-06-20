Гончаренко поздравил братьев Березуцких с днём рождения

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко записал поздравительное видеообращение к Василию и Алексею Березуцким. Сегодня братьям исполняется по 35 лет.
«Вася, Лёха, поздравляю вас с вашим прекрасным праздником, днём рождения, желаю вам крепкого здоровья. Вы всегда умеете ставить правильные цели и всегда правильно идёте к этим целям. Уже неоднократно ловил себя на мысли, что если по какой-то причине нет то Лёхи, то Васи, то ощущается какая-то пустота. Мне бы очень хотелось, чтобы вы как можно дольше находились с нами», — сказал Гончаренко.
Видео можно посмотреть в «Твиттере».