«Наполи» проявляет интерес к хавбеку «Локомотива» Ал. Миранчуку

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук попал в сферу интересов «Наполи». Об этом сообщает Corriere dello Sport. Контракт Алексея Миранчука с «Локомотивом» действует до лета 2021 года.
Помимо российского футболиста неаполитанцы следят ещё за двумя игроками. Речь идёт о защитниках сборной Португалии Нелсоне Семеду из «Бенфики» и Рафаэле Геррейро из дортмундской «Боруссии».
Отметим, что все трое принимают участие в Кубке конфедераций. 21 июня сборная России во втором матче группы А сыграет против Португалии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало — 18:00 мск.
Ал. Миранчук: спасибо болельщикам за поддержку, а «Локомотиву» — за доверие