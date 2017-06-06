Ал. Миранчук: спасибо болельщикам за поддержку, а «Локомотиву» — за доверие

Полузащитник Алексей Миранчук, который накануне подписал новый контракт с «Локомотивом» на четыре года, поделился своими эмоциями.
«Сегодня я счастлив. Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку и клуб — за доверие. Верю, что у нас всё получится. Здорово, что мы будем играть вместе с братом», — цитирует Миранчука официальный сайт «Локомотива».
Прежний контракт Миранчука с «Локо» истекал в ноябре нынешнего года. В минувшем сезоне 21-летний футболист провёл в Премьер-Лиге 29 матчей (27 — с первых минут), в которых забил три мяча и сделал пять голевых передач, а также получил три жёлтые карточки.
Алексей Миранчук продлил контракт с «Локомотивом»