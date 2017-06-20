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Нигматуллин: надеюсь, что сборная России как минимум не проиграет Португалии

20 июня 2017, вторник. 14:29. Футбол

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился своими ожиданиями от матча Россия – Португалия, который состоится 21 июня на стадионе «Спартак».

«Было у нас хорошее начало, сухая победа, но Новая Зеландия — это, конечно, соперник не уровня Португалии. Это будет уже серьёзная проверка. Конечно, давно сборная России не играла в официальных матчах, очень интересно будет понаблюдать за командой Станислава Черчесова, как она справится с давлением игроков уже мирового уровня. Именно на таких командах можно проверить, чего мы стоим. Надеюсь, что сборная как минимум не проиграет.

Надо играть осторожно, но на победу. Потому что нестись, сломя голову, против Криштиану, как это пытались делать другие команды, смерти подобно. Он в этой Лиге чемпионов наказал всех. У Португалии есть звезда мирового уровня, такого футболиста нет ни у кого, так что играть надо осторожно, но в то же время нужно заставить себя уважать. Мы играем дома, при своих болельщиках, и не можем уйти в глухую оборону», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Португалия. Начало — в 18:00 мск.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Португалии — Футбол Сборная России — Футбол Руслан Нигматуллин Кубок конфедераций ЧМ-2018
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