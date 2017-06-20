Орлов: если Роналду успеют арестовать, у сборной России будет хороший шанс

Комментатор Геннадий Орлов считает, что у сборной России будет шанс в матче с Португалией, если нападающего Криштиану Роналду арестуют. Напомним, что испанская прокуратура обвиняет форварда «Реала» в неуплате налогов.
«Мы с португальцами совсем недавно играли. Думаю, что с ними будет легче, чем с Мексикой. Если Роналду успеют арестовать, у нас будет хороший шанс. Вообще хозяевам обычно благоволят звёзды, иногда судьи. Всё-таки мы по определению слабее, португальцы техничнее, но думаю, что сыграем вничью», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Кирилл Поляков.
Матч группы А Кубка конфедераций Россия — Португалия состоится 21 июня на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.