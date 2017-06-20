«Ахмат» объявил о трансфере бразильского полузащитника Раванелли

«Ахмат» подписал контракт сроком на четыре года с бразильским полузащитником «Понте Преты» Раванелли. Президент грозненского клуба Магомед Даудов прокомментировал трансфер футболиста:
«Футбольный клуб „Ахмат“ подписал первый в своей новейшей истории контракт с футболистом! Таким образом, первым новичком клуба стал футболист молодёжной сборной Бразилии и клуба «Понте Прета» Раванелли Феррейра Дос Сантос.
Цвета нашего клуба Раванелли будет защищать ближайшие четыре года. Бразильский легионер прошёл медицинское обследование и присоединился к команде на сборах в Австрии. Главный тренер команды Олег Кононов лично следил за карьерой игрока и хотел видеть его в команде.
В свои неполные 20 лет легионер провёл 45 матчей в бразильской Серии А. Он играет на позиции атакующего полузащитника. Его сильными сторонами специалисты отмечают видение поля, отменный первый пас, командную игру. Желаю Раванелли удачи в нашем клубе «Ахмат» и говорю ему: «Добро пожаловать», — написал Даудов в своём «инстаграме».
Видео можно посмотреть в «Инстаграме».