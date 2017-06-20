Агент: Караваев есть в списке «Лацио», но его шансы перейти туда невелики

Иван Бакулин, представитель защитника чешской «Спарты» Вячеслава Караваева, прокомментировал информацию об интересе к 22-летнему россиянину со стороны «Лацио».
«Насколько я знаю, Караваев есть в трансферном списке «Лацио», они думают о нём. Но в Италии лимит на игроков из стран, не входящих в Евросоюз. В команде таких уже двое, поэтому у Славы шансы оказаться там невелики. «Лацио» нужно определиться – нужен им Караваев или нет. Если римляне заинтересованы в футболисте, они будут обращаться в «Спарту». Если они договорятся с клубом, то будут обращаться к нам», — сказал Бакулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.