Пепе: хорошо помню Бышовца, это дорогие для меня воспоминания

Защитник сборной Португалии Пепе сообщил, что помнит работу под руководством заслуженного тренера СССР Анатолия Бышовца в португальском «Маритиму».
«Помню ли я Бышовца? Да, я работал с ним, когда мне было 18-19 лет. Я хорошо это помню, это дорогие для меня воспоминания», — передаёт слова Пепе корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Пепе начинал карьеру в профессиональном футболе в «Маритиму», за который выступал с 2002 по 2004 год. Бышовец работал в клубе в 2003 году. В команде специалиста Пепе действовал в центре полузащиты, а в последствии получил известность в мировом футболе, играя на позиции центрального защитника.