Роналду тренируется в общей группе сборной Португалии перед матчем с Россией

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, который накануне пропустил тренировку сборной Португалии, принял участие в сегодняшнем занятии национальной команды. Все 23 подопечных Фернанду Сантуша занимаются в общей группе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Сборная Португалии приступила к подготовке к матчу 2-го тура группы А Кубка конфедераций–2017 с командой России, который состоится 21 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Ранее сообщалось, что в преддверии встречи сборная России также провела тренировку в оптимальном составе.