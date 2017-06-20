Григорян: бросил употреблять спиртное, успел наделать много глупостей, когда пил

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян рассказал, что в прошлом у него была пагубная привычка употреблять спиртное.
«Как-то бросил употреблять спиртное вообще. Решил, что люди делятся на тех, кто умеет пить, и тех, кто пить не умеет. Пришёл к выводу, что отношусь ко второй категории. Я твёрдо для себя решил, что если мне хочется чего-то добиться, то должен это исключить. В те моменты я становился достаточно агрессивным. Просто выпивка отключала у меня какие-то моменты, самоконтроль, и я много глупостей успел наделать за тот малый промежуток времени, что выпивал.
В очереди в пивнушку были совершенно солидные люди, интеллигенты, в галстуках. Там такой разный контингент по возрасту. Я думал: как интересно, какие разные люди, разные возраста, а всех объединяет одно и то же. Тогда родились строки: „Я трясусь у буфета, чтобы стать человеком“. Оно шло от души, похмелье дало толчок творчеству», — заявил Григорян в эфире программы «Тренеры. Live».