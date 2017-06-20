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«Крылья Советов» и «Оренбург» не выявили победителя в контрольном матче

20 июня 2017, вторник. 21:15. Футбол

Во вторник, 20 июня, «Крылья Советов» и «Оренбург» провели контрольный матч в Сербии, где обе команды готовятся к новому сезону. Завершилась встреча вничью со счётом 0:0.

Контрольный матч

«Крылья Советов» (Самара) – «Оренбург» (Оренбург) – 0:0 (0:0)

«Крылья Советов»: Конюхов (Шильников, 46), Родич, Гаджибеков, Гоцук, Ятченко (Тихонов, 77), Мияйлович (Башкиров, 46), Ланин, Алиев, Кленкин, Чочиев (Голышев, 46), Самодин (Визнович, 56).

«Оренбург»: Руденко, Царикаев, Андреев (Кайков, 46), Осипов (Цуканов, 56), Гетигежев (Васиев, 61), Дзахов (Хайбуллин, 46), Бреев (Серченков, 46), Малых, Рудаков (Чуканов, 46), Коронов (Макаров, 56), Делькин (Кукушкин, 51).

По итогам прошлого сезона «Крылья Советов» и «Оренбург» вылетели из российской Премьер-Лиги.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Крылья Советов ФК Оренбург товарищеские матчи
Новости. Футбол
20 июня 2017, вторник
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