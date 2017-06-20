Мацуев: Роналду — выдающийся футболист, но я надеюсь на наших защитников

Народный артист России, болельщик «Спартака» и один из самых знаменитых пианистов мира Денис Мацуев поделился ожиданиями от матча Кубка конфедераций Россия — Португалия. Эта встреча пройдёт на стадионе «Спартак» в Москве 21 июня, начало запланировано на 18:00 мск.
«Это главная игра сезона для нашей сборной, один из важнейших матчей, наряду с Мексикой. Завтрашний матч станет серьёзной проверкой и генеральной репетицией перед чемпионатом мира. Черчесов выстраивает новую сборную, опровергая мнения о том, что у нас нет нового поколения. Костяк вырисовывается, всё появилось. Было за что критиковать нашу сборную в последние несколько лет, и Черчесов попал в непростое время — в период смены поколений. В среду мы увидим ответы на многие вопросы. Битва будет серьёзная. Многие говорят, что на Кубке конфедераций выставляют вторые составы. Однако для нас, в отсутствие отборочного этапа чемпионата мира, это важный турнир.
Говоря о Португалии: Роналду – это выдающийся футболист. Предсказать то, получится ли его сдержать, невозможно. Он не привязан ни к одной позиции, это свободный художник. Нельзя предопределить на каком фланге он будет, кто его будет закрывать. Формально его должен держать Самедов, но Криштиану может оказаться в любом месте. Предсказать ничего невозможно, но надеюсь на наших защитников, на тактические схемы Черчесова.
Сейчас не могу представить, как Россия сыграет. Но можно сказать, что будет не столь агрессивный состав, как с Новой Зеландией. Спустя рукава у Черчесова никогда не играли, поэтому завтра будет очень хороший матч. Буду держать кулачки за нашу команду», — сказал Мацуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.