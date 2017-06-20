Бышовец: думаю, в матче Россия — Португалия забьют Смолов и Роналду

Заслуженный футболист и тренер СССР Анатолий Бышовец в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову дал свой прогноз на матч Кубка конфедераций Россия — Португалия.
«Я думаю, что мячи забьют Смолов и Роналду. Мне бы хотелось, чтобы мы победили, но если учесть, что они чемпионы Европы, то может победить дружба», — заявил Бышовец.
Матч Россия — Португалия состоится в среду, 21 июня, на стадионе «Спартак» в Москве. Начало — в 18:00 мск.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Португалия.