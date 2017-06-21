«СКА-Хабаровск» объявил о переходе форварда сборной Киргизии Землянухина

Ряды новичка российской Премьер-Лиги пополнил нападающий сборной Киргизии Антон Землянухин. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Для 28-летнего форварда «СКА-Хабаровск» — 10-й клуб в карьере. Её большую часть Землянухин провёл в статусе легионера. Нападающий выступал в лигах Турции, Казахстана, Сербии и Таиланда.
В тайской Лиге-1 новичок провёл два неполных сезона, сменив в стране Юго-Восточной Азии два клуба. В 2016-м Антон играл за «Сисакет», став с 8 голами лучшим бомбардиром команды. Она заняла 13-е место в лиге, которая объединяет 18 клубов. Сезон 2017 года Землянухин начал в клубе «Сукхотай», где за 18 матчей забил 2 гола. Эта команда пока занимает 15-е место в тайской Лиге-1.
В составе сборной Киргизии Антон Землянухин провел 22 матча, забил 7 голов.
Также в стан хабаровчан перешёл бывший защитник «Балтики» Максим Тишкин. 27-летний уроженец Мордовии за время профессиональной карьеры провёл в российской Премьер-Лиге 51 матч, выступая за клубы «Мордовия», «Уфа» и «Томь».
На какой срок рассчитаны контракты с новичками, не сообщается.