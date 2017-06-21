Постекоглу: в 1985 году я был в России, сейчас страна очень изменилась

Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу в преддверии матча Кубка конфедераций с Камеруном (22 июня в Санкт-Петербурге) рассказал о впечатлениях от пребывания в России.
«Нам пришлось быстро восстановиться после первого матча с Германий, тренировались сегодня и вчера. Травм не было в первой игре, все готовы. В 1985 году я был в России, это была другая страна. Я был молодым, выступал по юниорам. Мы увидели другую страну и культуру. Одна из памятных поездок, которая произвела неизгладимое впечатление. Тогда я уже заметил, как красива Россия. Сейчас страна очень
изменилась.
Мэтью Леки — один из самых опытных ребят в нашей команде, он станет чаще выходить в составе команды. Он стабильно показывает себя на международном уровне, хорошо сыграл в квалификации ЧМ-2018. Он постоянно развивается, его в этом году ожидает большой трансфер. У него правильная ментальность. Мы были разочарованы результатом в матче с Германией, особенно тем, как проявили себя в первом тайме. Но мы закончили игру на хорошей ноте, после поражения провели работу над ошибками. Что касается
окончательной установки, то мы ещё поработаем. Может быть, что-то я изменю, но не коренным образом", — передаёт слова Постекоглу корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.