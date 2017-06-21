Геркус подарил кресла владельцам клубных абонементов «Локомотива»

Президент «Локомотива» Илья Геркус необычным образом дал старт продажам абонементов на новый сезон.
Ранее «Локомотив» объявил о реновации: в частности, на стадионе полностью меняют кресла к старту нового сезона. Поэтому к сувенирам для первых покупателей абонементов на новый сезон добавился ещё один.
Завершив оформление абонемента, болельщики попадали в распоряжение президента «Локомотива» Ильи Геркуса. Он поздравлял каждого и лично вручал ранее демонтированное кресло. Акция продлилась около 15 минут.
В ФК «Локомотив» сообщили, что в абонементном центре стадиона кресло может получить каждый владелец клубной карты или абонемента.