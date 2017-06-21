Роналду догнал Месси по голам в 2017 году за клуб и сборную

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счёт в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций—2017 с командой России.
На 8-й минуте Рафаэль Геррейро слева сделал нацеленную подачу на дальнюю штангу, где Фёдор Кудряшов упустил Роналду, а тот расстрелял ворота Игоря Акинфеева ударом головой.
Роналду догнал форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси по голам в 2017 году за клуб и сборную среди футболистов, выступающих в топ-5 европейских лиг. Оба футболиста забили по 32 мяча.
Следом идут Гарри Кейн (28), Роберт Левандовски (27) и Эдинсон Кавани (26).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка конфедераций Россия — Португалия. На данный момент счёт 1:0 в пользу португальцев.
Видео доступно в «Твиттере» РФПЛ.