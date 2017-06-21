На матч с Россией Криштиану Роналду вывела девочка в инвалидном кресле

Нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на матч Кубка конфедераций—2017 с Россией (1:0) вывела 10-летняя Полина Хаерединова. Девочка с ограниченными возможностями здоровья передвигается в инвалидном кресле, но ведёт активный образ жизни.
Полина – одна из участниц программы «На Кубок конфедераций—2017 ФИФА вместе с «Макдоналдс»!», в которой принимают участие более 350 детей в возрасте от 6 до 10 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи. Они сопровождают футболистов при выходе на поле в матчах Кубка конфедераций. Около половины из них – ребята из детских домов, дети из приёмных и малообеспеченных многодетных семей. Вторая половина участников определена с помощью творческого конкурса. Членами жюри стали звёзды российского футбола: тренер сборной России Станислав Черчесов, бывшие футболисты национальной команды Алексей Смертин и Дмитрий Сенников, а также главный тренер «Уфы» Сергей Семак.
На Кубке конфедераций впервые участниками детской программы «Макдоналдс» стали дети с ограниченными возможностями здоровья. В каждом из четырёх городов проведения турнира перед одним из матчей в сопровождении игроков на поле принимает участие один такой ребёнок.