Черчесов рассказал, почему Ерохин не играл с португальцами с первых минут

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, почему выбрал именно такой состав на матч 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций с португальцами (0:1), а также рассказал о состоянии полузащитника Александра Ерохина, появившегося на поле сразу после перерыва.
«У нас появилось только два новых футболиста. Были Комбаров и Шишкин, а остальные играли те же. Мы и с Чили проверили эту схему, так же будут играть и мексиканцы. Середину перекрыли, усилили фланги — какие-то вещи удались, а какие-то нет.
Ерохин у нас не играл с первых минут. Наверное, изначально было рискованно выпускать футболиста, подвернувшего голеностоп. Он прошёл процедуры, восстановился, но согласитесь, что было опасно его сразу выпускать, поскольку почувствуй он дискомфорт в первом тайме — сразу пришлось бы делать вынужденную замену. Подстраховались. Во втором тайме он вышел. Чуть побаливает нога, но не так сильно», — сказал Черчесов в эфире программы «Все на футбол».