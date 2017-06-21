Мексика – Новая Зеландия: Хавьер Акино получил награду BUD AF Man of the Match

Полузащитник сборной Мексики Хавьер Акино признан лучшим игроком матча 2-го тура группы A c командой Новой Зеландии, получив приз BUD AF Man of the Match.
27-летний футболист не отметился результативными действиями, однако одержал победу в голосовании болельщиков всего мира в выборе игрока, который внёс наибольший вклад в успех своей команды в этом матче. Встреча, которая проходила на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась победой мексиканцев со счётом 2:1.
Выбрать лучшего футболиста встречи в ходе каждой игры можно на сайте bud-match.com. Голосование начинается в перерыве и идёт до конца матча.