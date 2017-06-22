«Бавария» не расстанется с Левандовским

Мюнхенская «Бавария» ни в коем случае не собирается выставлять на трансфер нападающего Роберта Левандовского. В последние дни СМИ сообщали, что футболист сборной Польши был очень разочарован своими партнёрами по команде и главным тренером Карло Анчелотти, поскольку они не помогли ему выиграть звание лучшего бомбардира Бундеслиги по итогам минувшего сезона. Поляк забил 30 мячей, уступив форварду дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерику Обамейянгу один гол.
«У Левандовского есть действующий контракт с «Баварией» до 2021 года. И наш клуб не тратит зря время на мысли о расставании с игроком. «Бавария» не вела и не будет вести переговоры с другими клубами на этот счёт. А если кто-то ведёт переговоры с игроком, имеющим долгосрочный контракт со своим клубом, то рискует быть оштрафованным со стороны ФИФА», — цитирует Sky Germany представителя немецкого гранда.
Ранее СМИ информировали, что к Левандовскому проявляют интерес мадридский «Реал» и лондонский «Челси».