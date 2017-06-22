«Барселона» отпустит Эль-Хаддади в «Зенит» за € 20 млн

«Барселона» готова продать нападающего Мунира Эль-Хаддади в «Зенит» не менее чем за € 20 млн, сообщает Catalunya Rаdio. Контракт 21-летнего испанца с сине-гранатовыми истекает в 2019 году.
В сезоне-2016/17 Эль-Хаддади выступал на правах аренды за «Валенсию». В мае стало известно, что футболист покинет команду летом, поскольку надеется заиграть в каталонском клубе под руководством нового главного тренера Эрнесто Вальверде.
Нападающий провёл 34 матча в прошедшем чемпионате Испании, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.