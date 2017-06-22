Гинтер: после взрывов у автобуса «Боруссии» думал о завершении карьеры

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Маттиас Гинтер признался, что думал о завершении карьеры после взрывов около автобуса команды. Они прогремели перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов между дортмундцами и «Монако» (2:3). В результате теракта пострадал, в частности, защитник немецкой команды Марк Бартра, получивший ранения руки и подвергшийся впоследствии хирургическому вмешательству.
«После взрывов в какой-то момент я думал о завершении карьеры. Ведь ты и в будущем не застрахован от терактов. Но я хочу и буду играть дальше. И не позволю никому отнять у меня то, что я люблю больше всего», — приводит слова Гинтера интернет-портал Goal.