Могилевец: на сборах очень много работаем над тактикой, для меня такое впервые

Полузащитник «Ростова» Павел Могилевец рассказал о приходе в команду новых футболистов и о том, как проходит подготовка к новому сезону.
«Новые футболисты без проблем влились в коллектив, они хорошие ребята. Все работоспособные, всем есть что доказывать. Что касается нагрузок, то они приличные. В первые дни было очень тяжело, в том числе и из-за жаркой погоды. Очень много работаем над тактикой, серьёзно готовимся даже к контрольным матчам.
Для меня такое впервые, чтобы мы так плотно изучали соперника по товарищеской встрече. Это необычно и интересно, уже где-то что-то понимаю", — сказал Могилевец в интервью клубному телевидению.