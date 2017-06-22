«Штутгарт» продлил аренду 22-летнего форварда, который принадлежит «Арсеналу»

«Арсенал» объявил, что нападающий Такума Асано следующий сезон также проведёт в «Штутгарте». Как сообщает официальный сайт лондонского клуба, 22-летний футболист будет выступать за немецкую команду в сезоне-2017/18 на правах аренды.
В прошлом сезоне японский игрок уже выступал за «Штутгарт» во второй Бундеслиге и помог клубу выйти в высший футбольный эшелон страны. Асано провёл 26 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативны передачи.
Форвард был приобретён «Арсеналом» летом 2016 года у японского клуба «Санфречче Хиросима».